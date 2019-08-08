Петербургские врачи начали испытывать новый вид иммунотерапии против рака. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Медики надеются, что она поможет в лечении онкобольных.

Называется технология адаптивной клеточной терапией. Бороться с опухолью будут клетки-лимфоциты. Способ начинали разрабатывать еще в семидесятые годы прошлого века. Работа была приостановлена из-за развала СССР, но теперь ученые онкоцентра в поселке Песочный смогли вернуться к испытаниям.

Суть способа в том, что клетки — Т-лимфоциты — выделяют из опухоли больного в лабораторных условиях. Их задача — найти и уничтожить мутировавшие клетки. К сожалению, у пациентов этих "лимфоцитов-убийц" далеко не всегда хватает на активное противодействие. Здесь-то на помощь и должна прийти новая иммунотерапия.