Майк Тайсон: сдавал допинг-тесты с помощью мочи жены и детей

Знаменитый в прошлом американский боксер-тяжеловес Майк Тайсон признался в систематическом обмане допинг-офицеров во время профессиональной карьеры. 53-летний экс-чемпион мира заявил, что использовал для этого мочу своей жены и родных детей.

"Как-то я сдал мочу своей жены для допинг-пробы. Но она мне сказала, что когда-нибудь меня раскусят, удивившись, что мужчина вдруг забеременел. Поэтому потом я использовал уже мочу детей", – цитирует Тайсона ESPN.

Напомним, что Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году. Он провел 58 боев на профессиональном ринге, победив в 50 из них.