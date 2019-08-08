Минобороны сообщило причину взрыва на полигоне под Архангельском

На военном полигоне в Архангельской области во время испытаний произошел взрыв жидкостного реактивного двигателя, сообщили ТАСС в Министерстве обороны России. В результате ЧП погибли два человека, еще четверо пострадали.

Ранее СМИ передали о взрывах и пожаре в районе населенного пункта Ненокса (недалеко от Северодвинска), где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. В частности, по сведениям источников, ЧП произошло на судне, а пострадать могли от 10 до 15 человек.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подтвердил факт инцидента, добавив, что на место происшествия направлена санитарная авиация.

Радиационный фон в районе, где произошло ЧП, остается в норме. По данным Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной остановки, в Северодвинске мощность дозы гамма-излучения составляет 9 мкР/ч, в Архангельске — 11 мкР/ч (верхняя граница нормы — 50 мкР/ч).