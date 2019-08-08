После освобождения спецназовцев начался новый штурм резиденции Атамбаева

В селе Кой-Таш Чуйской области начался новый штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбек Атамбаев. Резиденция экс-президента горит. Огонь полыхает сразу в нескольких местах. Двести сотрудников спецназа применят светошумовые гранаты, спецсредства и ведут стрельбу. Им противостоят около четырех сотен сторонников бывшего киргизского президента. Оружия у них нет, только камни и палки.

Штурм начался после того, как сторонники Атамбаева отпустили попавшим к ним при первых двух штурмах спецназовцев. Сам Атамбаев находится в своей резиденции в окружении охраны и сторонников, отмечает ТАСС.

В заложниках после двух штурмов резиденции Атамбаева в поселке Кой-Таш ("Овечий камень") оказались шестеро сотрудников спецназа Госкомитета нацбезопасности Киргизии. Двое из них были ранены в ноги. Четверо спецназовцев получили при штурме ножевые ранения, ссадины и ушибы. В резиденции Атамбаева им была оказана врачебная помощь.

В столкновениях пострадали более 50 человек, один из бойцов киргизской группы "Альфа" погиб. Он получил смертельное ранение из снайперской винтовки, сообщил глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев. В Бишкеке обвинили Атамбаева в том, что он лично стрелял по спецназовцам из снайперской винтовки.

Сейчас у резиденции киргизского экс-президента находится 20 автобусов с сотрудниками правоохранительных органов. Дорога в Кой-Таш при выезде из Бишкека блокируется сотрудниками МВД Киргизии. Поселок Кой-Таш находится в 20 километрах от столицы Киргизии.

Основатель Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Алмазбек Атамбаев обвиняется в Киргизии в незаконном обогащении, незаконном завладении земельным участком, причастности к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

27 июня киргизский парламент снял неприкосновенность и иммунитет от уголовного преследования с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента. Обвинения экс-президент назвал абсурдом, добавив, что не намерен приходить на допросы к следователям.

При попытках штурма юрты Атамбаева в Кой-Таше, как пояснил глава ГКНБ Орузбек Опумбаев, сторонники экс-президента Киргизии захватили несколько десятков единиц боевого оружия. Сторонники Атамбаева намеревались 8 августа собирались выйти на митинг в Бишкеке с требованием отставки действующего президента Соорнбая Жээнбекова. Теперь после попыток штурма резиденции, как заявляют в Бишкеке, Атамбаев из свидетеля по шести уголовным делам превращается в обвиняемого.

Дом Атамбаева при штурме сильно пострадал: разбиты окна, сломана мебель, стены заляпаны кровью.