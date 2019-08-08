Дорогой хлеб: Минсельхоз и пекари опровергли данные Росстата

В Минсельхозе прокомментировали сообщение Росстата о том, что с начала года в России на 7,7 процента (по сравнению с аналогичным периодом 2018-го) подорожал хлеб.

Официальный представитель министерства сообщил, что ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, а повышение розничных цен на этот продукт с начала 2019 года соответствует уровню инфляции в стране, передает ТАСС.

На уровне ниже годовой инфляции и заметно меньше оценок статистического ведомства оценивает рост цен на хлеб и Российская гильдия пекарей и кондитеров.

При этом президент РОСПиК Юрий Кацнельсон в комментарии РИА Новости предложил Росстату изменить представление данных по цене хлеба в России таким образом, чтобы отражалась картина по каждому региону страны.

По его словам, себестоимость хлеба может сильно отличаться в зависимости от региона, например, в Сахалине и Бурятии, поэтому не стоит вычислять "среднюю температуру по больнице", тем более когда идет речь о таком "социально чувствительном продукте",

"Цены на хлеб вверх не побежали, поэтому не надо пугать", — сказал Кацнельсон и добавил, что "Росстат себя ведет некорректно".

Ранее Росстат обнародовал данные о продуктах, которые подорожали за первые семь месяцев текущего года больше всего.

На первых строчках списка — пшено и капуста, цены на которые поднялись на 73,6 и 72,8 процента, соответственно.

Кроме того, в ведомстве подсчитали, что за этот же период стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в РФ выросла на 7,7 процента.

При этом, по данным ведомства, больше всего за год подорожал черный хлеб: в июне он стоил 50,54 рубля за килограмм, что на 9,6 процента больше, чем в июне 2018-го.