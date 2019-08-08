Российское вино предлагают приравнять к сельхозпродуктам

В Роскачестве предложили изменить правила регулирования в отношении российского вина и приравнять его к сельскохозяйственной продукции.

"Вино, конечно, алкогольный напиток, но во всем мире это сельскохозяйственный продукт, а это совершенно другое регулирование и другие требования", — объяснил РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

По мнению специалиста, это даст виноделам определенные преимущества и позволит более активно продвигать качественную отечественную продукцию.