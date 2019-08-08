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8 августа 201914:32

"Ювентус" отказался от продажи Дибалы в "Тоттенхэм"

EPA

Руководство туринского "Ювентуса" решило не продавать нападающего команды Пауоло Дибалу в лондонский "Тоттенхэм Хотспур". Ранее сообщалось, что "старая синьора" готова была расстаться с 25-летним футболистом за 64,4 миллиона фунтов.

По информации Sky in Italy, на данный момент туринскому клубу просто некем заменить Дибалу. Если бы итальянцам удалось договориться с "Манчестер Юнайтед" о покупке Ромелу Лукаку, трансфер мог бы состояться.

Напомним, что Дибала в прошлом сезоне провел за "Ювентус" 42 матча, забив в них десять голов и отдав пять результативных передач.

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