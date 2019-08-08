Деньги заморожены: СКР подтвердил блокировку более 100 счетов структур Навального

Блокировка наложена на счета более сотни физических и юрлиц, а также счета "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального и НКО "Защита прав граждан". Наложение судебного ареста на счета подтвердила пресс-служба Следственного комитета России. Движение средств также заблокировано на счетах у региональных штабов ФБК, подтвердила пресс-секретарь "Фонда борьбы с коррупцией" Кира Ярмыш. Заблокированы и личные счета сотрудников организаций, по которым следствие проводит проверку по делу о легализации незаконных денежных средств.

В "Фонде борьбы с коррупцией" по делу об отмывании денег проходят обыски, сообщает "Интерфакс". Некоторые сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией" вызваны на допросы. Всего под арест попали 75 миллионов рублей.

"Это та сумма, которую считают "отмытой" (не миллиард, как пишет СК). Счет штабов вообще не фигурирует в этом деле, он заблокирован просто так!" — написала Ярмыш в своем Twitter.

Решение об аресте счетов принимал Пресненский суд Москвы. После обысков по уголовному делу о легализации незаконных доходов 8 августа 2019 года будут в Следственном комитете допрошены юристы ФБК Вячеслав Гимади, Александр Помазуев и Евгений Замятин. Дело ведет центральный аппарат Следственного комитета России.

Уголовное дело о легализации денежных средств в размере одного миллиарда рублей, приобретенных другими лицами заведомо преступным путем, возбуждено 3 августа по части 4 статьи 174 Уголовного кодекса России. Правда, пока адвокатам сотрудников ФБК не предоставили документов, где эта сумма бы фигурировала.