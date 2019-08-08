Власти Северодвинска: сразу после взрыва на полигоне радиационный фон повысился

В Северодвинске было зафиксировано повышение радиационного фона после взрыва на полигоне.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Северодвинска, повышение было кратковременным, и в 12:30 началось снижение радиационного фона. В настоящее время он не превышает 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозивертов в час. При этом на городских предприятиях, где применяются радиоактивные вещества, фон оставался без изменений.

Сейчас радиационный фон в Северодвинске нормальный. Увеличения числа обращений в скорую помощь нет.

На военном полигоне возле населенного пункта Ненокса во время испытаний произошел взрыв жидкостного реактивного двигателя. В результате ЧП погибли два человека, еще четверо пострадали. Взрыв прогремел на судне. В Минобороны заявили, что радиационный фон на месте ЧП в норме.