"Станция какая, сержант?": пьяный пассажир превратил свое задержание в шоу

Театральным выступлением обернулось задержание выпившего пассажира в следовавшем из Москвы в Белгород поезда. Дело могло бы обернуться административным штрафом, но молодой человек пустил в ход кулаки и стал фигурантом уголовного дела. Хулигана сняли на видео.

Инцидент произошел днем 6 августа недалеко от Орла, когда крепко набравшийся пассажир потерял контроль и начал досаждать попутчикам. При появлении полицейских он схватился за телефон.

"Станция какая, сержант? Мама, они меня сейчас бить будут. Они меня уже били, мам. Мама, они не хотят говорить, они не сотрудники. Они говорят, что я нахожусь под алкогольным опьянением. Да, мама, я пил, я не спорю. Они меня сейчас на айфон снимают", — жаловался родительнице 26-летний уроженец Амурской области.

Поняв, что всерьез его не воспринимают, он ударил кулаком по лицу снимавшему правоохранителю, а затем, уже будучи закованным в наручники в тамбуре, бил полицейского ногой.

Первоначально на дебошира составили протокол за появление пьяным в общественных местах в состоянии опьянения, но в четверг СКР сообщил о том, что молодой человек стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.