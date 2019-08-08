Взять любой ценой: в резиденции Атамбаева идет бой, связи нет

Одиннадцать бригад скорой помощи мчатся в киргизский Кой-Таш, к дому бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Там сейчас, по сути, идет бой между сторонниками экс-президента Киргизии и спецназом.

Представитель штаба Атамбаева сообщил ТАСС, что в штурме задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецподразделений.

Медиков направили туда после сообщения о новых столкновениях у резиденции экс-главы страны.

В Минздраве Киргизии рассказали, что у дома Атамбаева начались столкновения: защитники бросают зажигательные смеси.

При этом связь у места столкновений глушится, передает "Интерфакс".

Первая попытка взять штурмом дом экс-президента Киргизии вечером 7 августа провалилась, днем 8 августа предпринята еще одна попытка штурма дома Атамбаева.



Ранее его обвиняли по статьям о коррупции, но после того, как у дома экс-главы республики начались столкновения, в которых есть раненые и один погибший, в его отношении были заведены новые уголовные дела.

Решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева парламент Киргизии принял 27 июня.

Все ранее выдвинутые против него обвинения экс-президент республики называл "абсурдом", на допросы к следователям приходить отказывался, из-за чего к его дому 7 августа и были направлены милиция и спецназ. Однако сторонники Атамбаева отстояли его резиденцию и даже захватили нескольких спецназовцев.

Впоследствии защитники экс-главы республики их отпустили, но, как заявил глава Госкомитета по нацбезопасности Киргизии, они захватили у спецназовцев несколько десятков единиц боевого оружия.

Утром 8 августа Атамбаев сообщил, что он и его сторонники намерены провести митинг с требованием отставки президента страны Соорнбая Жээнбекова.