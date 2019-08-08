Форвард "Зенита" Заболотный стал игроком "Сочи"

Санкт-петербургский "Зенит" и нападающий команды Антон Заболотный расторгли действующий контракт по соглашению сторон. После этого 28-летний футболист смог подписать соглашение с дебютантом РПЛ "Сочи".

По информации "Бизнес online", договор рассчитан на два года. Ранее сообщалось, что "Зенит" планирует расторгнуть контракт с Заболотным, если не убедит футболиста перейти в "Сочи".

Напомним, что в прошлом сезоне теперь уже экс-форвард сине-бело-голубых принял участие в 30 играх, забив в них три мяча и сделав четыре результативные передачи.