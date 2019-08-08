Скандал в Пушкине: УК оставила жителей новостроек без горячей воды

Жители сразу нескольких новостроек в подмосковном городе Пушкино вынуждены запасаться кипятильниками и водонагревателями: в домах нет горячей воды. Как выяснилось, управляющая компания собирала с жильцов деньги, но подрядчикам не платила, а чтобы скрыть обман, тайно поменяла собственников котельной.

- Мы проверяем периодически, есть ли вода…

Толку от этого никакого. Чтобы вовремя попасть на работу, рассказывает Ольга, вставать теперь приходится в 4 утра.

"Достаем большую кастрюлю, греем воду и таким образом купаемся. Чтобы помыться старшему сыну, нужно три кастрюли, младшему — четыре чайника", — рассказывает Ольга, жительница города Пушкино.

Жители новых многоэтажек на улице Добролюбова в Пушкине, даже не имея никаких коммунальных долгов, не могут в собственных квартирах воспользоваться всеми благами цивилизации.

"Котельная ведет себя не совсем понятно: отключала нам воду уже четыре раза", — рассказывает Антонина Скоренова, жительница города Пушкино.

Жалобы не помогли. Жилищная инспекция исправно отвечает на каждое обращение.

- Самая интересная отписка от 24 июля: горячая вода предоставляется!

Жители злополучных домов возмущены такой откровенной ложью.

Нахваливая потенциальным покупателям квартиры, продавцы обязательно подчеркивали: самое важное преимущество именно этих новостроек — наличие собственной котельной. Это позволяло жителям надеяться на то, что горячее водоснабжение и отопление не будут зависеть от городских коммунальных служб. Однако после продажи всех квартир выяснилось, что у котельной совсем другой собственник.

Управляющая компания привычно снимает с себя всю ответственность.

"У котельной есть собственник, с этой компанией заключен договор. По какой причине отключена вода, мне лично неизвестно. Мы отношения к котельной не имеем", — уверяет Анатолий Волков, представитель управляющей компании.

В администрации Пушкинского района чиновники сообщили, что в проблеме разобрались еще месяц назад.

"Управляющая компания задолжала за ресурс. Собственник, не уведомляя нас, принял решение в одностороннем порядке ограничить подачу горячей воды, нарушив все законы. Незамедлительно нами были поданы жалобы в прокуратуру", — объяснил Сергей Струков, и.о. начальника управления ЖКХ администрации Пушкинского муниципального района.

Пока же в ожидании реакции надзорного ведомства жители современных новостроек в Пушкине вынуждены покупать водонагреватели. Марине Ивановне пришлось для этого взять в долг большую сумму.