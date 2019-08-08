Музей "Новый Иерусалим" получит коллекцию бывшей жены экс-министра финансов Подмосковья

Музейно-выставочному комплексу "Новый Иерусалим", который находится в Истре, передадут 8 августа более 1,3 тысячи предметов искусства из имущества Жанны Булах, бывшей жены экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.

Об этом сообщается на сайте Министерства имущественных отношений Московской области. Предметы искусства, которые принадлежат Булах, ранее были арестованы в Санкт-Петербурге при осуществлении попытки вывезти их в Финляндию. Затем они были конфискованы по решению суда, после чего попали на хранение в Государственный музей истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Среди 1357 объектов, которые перейдут в "Новый Иерусалим", разнообразные печатные издания и книги, предметы мебели, интерьера, картины, иконы, монеты и доспехи. Из наиболее известных картин — работы Василия Сурикова, Исаака Левитана, Константина и Владимира Маковских, Ивана Шишкина, Марка Шагала и многих других именитых мастеров. Стоит отметить, что впереди живописные полотна ожидает серия экспертиз. Они пополнят экспозицию музея лишь в том случае, если будет подтверждена их подлинность.

Также отмечается, что книжный фонд впоследствии планируют передать в Государственный историко-литературный музей заповедник А. С. Пушкина в Больших Вяземах. Что касается других предметов искусств, они останутся в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим".

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, которые получил в результате совершения преступления, а также в растрате. Несколько лет он скрывался за границей, где успел обзавестись элитной недвижимостью, отелями, а также десятками произведений искусств. 6 августа Басманный суд продлил ему срок ареста на полгода.