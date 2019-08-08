Сутки наедине с медведем: подробности поиска пропавшей пенсионерки

Пропавшую три дня назад пенсионерку 82 лет нашли добровольцы хабаровского спасательного отряда. Жительницу поселка Сита обнаружили живой в трясине рядом с логовом медведя.

Группа добровольцев и местных жителей начала поиски только спустя день после пропажи Анны Яковлевны. Всю предыдущую ночь ее самостоятельно искал только муж. По его наводке группа начала прочесывать ближайшие к Сите лес и марь.

До наступления сумерек малочисленный отряд добровольцев отработала большой участок леса – в несколько квадратных километров, но следов бабушки им обнаружить не удалось. К ночи подоспело подкрепление.

Людей распределили на две группы и отправили по разным маршрутам. Работали на отклик, проверяя любые шорохи и звуки. Вторая группа увидела лежанку медведя и услышала поблизости его сопение.

"То есть медведь показал, что он есть там. И поскольку мы были не подготовлены ко встрече с медведем — без оружия, без собак, мы воспользовались ракетами-фаерами и группу вывели на штаб", — рассказала Ольга Щукина, руководитель поисково-спасательного отряда "ЛигаСпас".

Понадобилось подкрепление. Вместе с добровольцами на джипе в лес вернулись полицейские и четыре охотника с собаками. Пропавшую нашли в трясине в нескольких метрах от лежанки медведя.

"Услышали в кустах рык. Когда уже зашли за кусты, увидели бабушку в речке по пояс. Она была в иле, склонившись очень близко к воде. Буквально еще немножко, я думаю силы у нее бы иссякли", — говорит Виктория Степанова, доброволец поисково-спасательного отряда "ЛигаСпас".

Добровольцы подняли шум – чтобы отпугнуть косолапого и приступили к эвакуации: "Берем, держим чтоб не упала. Принимайте, потому что она дергается. Принимайте. Замерзла вся".

"У нее было только одно: "медведь, медведь рядом". Действительно, рядом ходили медведи. Бабушка все время ходит за грибами, это ее любимое занятие. В лесу она себя чувствует очень хорошо ", — сообщил Игорь Низамиев, внук пропавшей.

Врачи районной больницы, куда доставили 82-летнюю жительницу Ситы, оценили её состояние как средней тяжести. Поначалу были подозрения на черепно-мозговую травму, но они не подтвердились.

"Покусали комары, мошки. Два дня ходить по лесу — это не просто так. Плюс, восполнение дефицита жидкостей — инфекционная поддержка и можно сказать что сегодня она лучше, чем вчера", — проинформировал общественность Геннадий Кириченко, и.о. заведующего терапевтически отделением районной больницы имени Лазо.

Восстановление пенсионерки, после двух суток в лесу, займет около двух недель.