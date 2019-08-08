На Восточном экономическом форуме представят "банк сельхозземель"

На V Восточном экономическом форуме представят новый сервис. В рамках выставки Минвостокразвития России будет проведена презентация "банка сельхозземель". Проект представляет собой электронную карту, которая позволит предпринимателям самостоятельно выбирать площадки под сельскохозяйственные проекты, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВЭФ.

"С помощью единого цифрового сервиса управления сельскохозяйственными землями мы сможем определять неиспользуемые земли или те, что используются не по назначению. Также он позволит создать единую базу, унифицировать требования и обеспечить подачу заявок на предоставление того или иного участка. Нам необходимо распределять ресурсы с умом", – рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

На данный момент в новый геосервис загружено более 1800 сельскохозяйственных участков на территории Приморья и Амурской области. По карте инвесторы смогут выбрать нужный регион, посмотреть все типы земель сельскохозяйственного назначения земель в муниципалитете, их площадь и расположение. В перспективе каждый участок будет иметь базовую карточку с информацией по проведенной инвентаризации с фотоматериалами и обзорным видео.

"Свободную землю предполагается ставить на кадастровый учет и в дальнейшем передавать инвесторам. А в случае выявления неиспользуемой земли, то есть участков, которые имеют договоры аренды, но при этом арендаторы не выполняют условия соглашения, при участии муниципалитета будет инициироваться процедура по расторжению контракта с дальнейшей передачей земли другому предпринимателю. В настоящий момент мы обнаружили, что в Дальневосточном федеральном округе часть земель не числится в кадастре, а часть используется не по назначению. Всего около 2 миллионов гектаров", – пояснил глава департамента управления проектами АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Александр Павлов.