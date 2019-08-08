Из-за рекламы о бесплатной кастрации неверных мужей на зоозащитников завели дело

Управление ФАС по Петербургу возбудило дело в отношении общества защиты животных "Ответ" из-за рекламы, которая несколько месяцев назад появилась у метро "Улица Дыбенко".

В ней рекламировалась кастрация кошек и котов, а также содержалась фраза: "Неверный муж – бесплатно!"

Многих петербуржцев эта реклама возмутила, и они обратились с жалобами в антимонопольное ведомство.

Все заявления были направлены экспертам Ассоциации маркетинговой индустрии "Рекламный совет". На вопрос: "Оскорбляет ли эта реклама человеческое достоинство?" 87,5 процента специалистов в области рекламы ответили утвердительно.

В итоге, изучив экспертное мнение, а также приняв во внимание тот факт, что "Рекламный совет" посчитал эту рекламу нарушающей запрет на использование оскорбительных образов и выражений, УФАС по Петербургу возбудило дело.

Будет ли установлен факт нарушения Закона о рекламе, станет известно на заседании комиссии, которое назначено на 23 августа, сообщается на сайте ведомства.