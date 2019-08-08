Экс-президент Киргизии сдался спецназу

Алмазбек Атамбаев, у дома которого почти сутки сторонники пытались защитить экс-президента Киргизии, сдался спецназу. Его вывезли из резиденции, были слышны выстрелы, люди не пропускали машину с Атамбаевым.

В итоге силовикам пришлось развернуться и поехать в другую сторону, передает "Интерфакс".

Возможно, Атамбаева (в сопровождении конвоя) решили вывезти в Бишкек по объездной дороге.

Со вчерашнего дня сторонники экс-президента Киргизии пытались защитить Алмазбека Атамбаева, но днем 8 августа силовики ворвались в его резиденцию, протаранив ворота. Как сообщает Sputnik Киргизия, была перестрелка.

Ворота дома снес водомет с тараном, сторонников Атамбаева разогнали дымовыми шашками, сообщил источник в правоохранительных органах.

При новом штурме резиденции Атамбаева пострадали пять человек. Накануне сообщалось об одном погибшем.

В Бишкеке тем временем сторонники экс-президента готовятся к акции протеста.