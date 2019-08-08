Тема:
Общество 37 минут назад
Бывший полицейский ударил сбившего его сына юного велосипедиста
Житель Северодвинска отомстил обидчику своего двухлетнего сына, силой сбросив на землю катавшегося на велосипеде мальчика. Камера наблюдения зафиксировала инцидент, которым уже занимаются следователи.
Описанные события произошли еще 16 июля, но запись появилась только на этой неделе. Десятилетний мальчик вместе с друзьями катался по детской площадке и наехал на двухлетнего малыша. Отец ребенка повел себя крайне агрессивно: поднял школьника над собой и бросил его на землю, после чего метнул в сторону его двухколесный транспорт.
"Ребята катаются, и они сбивают мальчика, тоже маленького. Мой двухгодовалый сын пошёл жалеть этого мальчика, и в этот момент проносится велосипед, по нему проезжает. Я вижу неестественную позу ребёнка, у него во рту кровь. В этот момент меня переклинило, я потерял самоконтроль. Ребёнка взял и швырнул вообще", — рассказал "Регион 29" Игорь Дашков.
После поднятой шумихи мужчина самостоятельно явился в полицию, на него заведено уголовное дело по статье "Побои". Как выяснилось, Игорь — отец троих детей — ранее сам служил в полиции.
У пострадавшего диагностировали ушибы, но врачи не исключают и сотрясения мозга, сам мальчик жалуется на тошноту и головокружение.
Ранее по теме
-
Маленькая девочка получила несколько переломов на батуте в Костроме1 сутки назад
-
Водителю каршеринга пришлось удирать от пешеходов после проката по тротуару2 суток назад
-
Упавшая с крыши болгарка едва не убила маленькую девочку в Саратове2 суток назад
-
"У меня нету ложки!": оренбурженка поскандалила с педиатром и сняла конфликт на видео3 суток назад
-
Ростовский водитель переплыл затопленную парковку на продуктовой тележке3 суток назад
-
Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида3 суток назад
Сейчас
Водитель автобуса, попавшего в крупное ДТП на Кубани, задержан
Картина дня
-
Экс-президент Киргизии сдался спецназу
- На территории в/ч в Северодвинске произошел взрыв
- ДТП под Новороссийском: трое погибших, более 40 пострадавших
- ФАС возбудила дело против Apple по жалобе "Касперского"
- В Россию приплыл предвестник цунами - сельдяной король
Самое читаемое
-
Названа предварительная причина смерти Аллы Вербер
- Потерявший семью в авиакатастрофе Виталий Калоев впервые показал подросших сына и дочь
- Молодая пара заживо сгорела во время ночных гонок на спорткаре. Видео
- Сын известного актера впал в кому и чудом выжил после прививки
- Названы профессии, связанные с риском возникновения рака
- Две лучшие спортсменки мира yтoнyли в Крыму
Телеканал "Россия"
-
Русская мафия в Америке: секретные материалы "беременной от Киркорова"
- Первое интервью Ирины Понаровской после таинственного исчезновения
- Ирина Безрукова: "Если любишь – отпусти"
- Судьба Валентины Шарыкиной. Заноза любви пани Зоси
Вести.Экономика
-
ЦБ Китая ослабил юань к доллару до минимума с апреля 2008 года
- США введут санкции против крупнейшей нефтяной компании Китая
- Обвал на рынке нефти: Саудовская Аравия в панике ищет способы остановить падение
- Топ-7 провальных слияний и поглощений компаний
- Почему Трамп проигрывает торговую войну
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Едет или нет? Экспресс-тест УАЗ "Патриот" с автоматом (+видео и цены)
- АвтоВАЗ раскрыл секреты вариатора для Lada Vesta и Xray Cross
- На едущих к морю отпускников ведется охота. Приставы отбирают автомобили!
- В Россию едет новый Hyundai Sonata: что будет под капотом?
- 10 очень крутых автокемперов, которые мотивируют на путешествия
Недвижимость
-
Точка зрения: может ли дача быть модной?
- Для российских риелторов разработали стандарт
- Шестилетняя звезда YouTube купила пятиэтажку
- 102-летнюю бабушку втянули в судебную тяжбу
- Москвичей атакуют тропические клопы
- Жилье вгоняет британцев в депрессию
Вести.Медицина
-
Инструкция: как не пропустить рак?
- 5 причин храпа, о которых вы могли не знать
- Из-за ласковой собаки женщине пришлось ампутировать руку
- О нет, только не это: что не так с лапшой быстрого приготовления
- Агенты ФБР нашли дом ужасов, набитый телами, пожертвованными науке
Вести в 20.00
-
Пожар на арсенале: военные восстанавливают населенные пункты
- ОСАГО проверят камеры
- Как не потерять деньги на заранее невыполнимых финуслугах
- Московская гостиница стала ночлежкой
Вести-Москва
-
Водителю сбившего людей автобуса стало плохо за рулем
- Квентин Тарантино прогулялся по Москве
- Автосервис под окнами: жители жалуются на тест-драйвы во дворе
- Камеры начали проверять у водителей наличие полиса ОСАГО
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Москву накроет экстремально низкое атмосферное давление
- Стало известно имя предполагаемого убийцы Михаила Круга
- Аборты с доставкой на дом. Как в России устроен криминальный аптечный бизнес
- Четыре квартиры нашли у Елизаветы II в российской столице
- На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве. Видео