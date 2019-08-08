Экс-полузащитник "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб перешел в "Ислочь"

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала", испанской "Барселоны" и самарских "Крыльев Совевто" Александр Глеб на правах свободного агента перешел в белорусский футбольный клуб "Ислочь".

Самый титулованный белорусский футболист современности в новом для себя клубе будет выступать под 13-м номером

"Для меня это новый вызов. Я прихожу в динамично развивающийся футбольный клуб. Хорошо знаю руководителя клуба, очень дружу с тренерским штабом "Ислочи". С этой командой у меня всегда были теплые отношения, – приводит слова Глеба пресс-служба команды из минского района. – Когда находился без клуба, я поддерживал форму с "волками". Мне нравится обстановка в команде: здесь классный коллектив, замечательная атмосфера и хорошие условия для работы".

Глеб также играл за белорусский БАТЭ, немецкие "Штутгарт" и "Вольфсбург", турецкие "Коньяспор" и "Генчлербирлиги". Александр шесть раз признавался лучшим игроком Белоруссии и становился победителем Лиги чемпионов.