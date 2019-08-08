Алмазбек Атамбаев доставлен в ГКНБ Киргизии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева доставили в главное следственное управление Государственного комитета национальной безопасности. Сообщается, что экс-главу Республики ждет допрос, который будет касаться захвата заложников и убийства заместителя командира спецподразделения "Альфа" при штурме резиденции Атамбаева, пишет агентство "Интерфакс".