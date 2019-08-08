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8 августа 201917:56

СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме

nv.ua

В Черкасской области Служба безопасности Украины задержала гражданина России. В СБУ утверждают, что, по их данным, он планировал диверсию на стратегически важном военном объекте — военном аэродроме, передает "Интерфакс".

По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.

В ходе обыска по месту жительства задержанного были изъяты три самодельных взрывных устройства, около 2 килограммов химических веществ, электродетонатор, а также заметки с химическими формулами, спецлитературу и схемы создания взрывчатки, сообщила пресс-служба СБУ.

Там также утверждают, что у задержанного нашли материалы, которые свидетельствуют о том, что он собирал информацию об объекте диверсии.

Задержанный заключен под стражу.

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