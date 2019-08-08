"Интер" объявил о переходе нападающего "МанЮнайтед" Ромелу Лукаку
Бельгийский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку продолжит карьеру в итальянском "Интере", 26-летний форвард подписал контракт с "нерадзурри", рассчитанный на пять лет – до 30 июня 2024 года.
"Я здесь, чтобы вернуть "Интер" на вершину", – заявил Лукаку сразу после подписания контракта.
Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "красные дьяволы" выручили на продаже бельгийца не менее 65 миллионов евро, еще 13 миллионов будут выплачены в качестве бонусов.
🤳 | THIS PLAYER...#NotForEveryone @RomeluLukaku9 pic.twitter.com/pDuKLiNS58— Inter (@Inter) August 8, 2019
Лукаку – воспитанник бельгийского "Андерлехта". Летом 2011 перешел в лондонский "Челси". В Англии также выступал за "Вест Бромвич" и "Эвертон", откуда в 2017-м за 84,7 миллиона евро перешел в "Манчестер Юнайтед".
В составе "МЮ" в минувшем сезоне принял участие в 45 играх во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал четыре голевых передачи. Также на его счету 81 матч, 48 голов и девять передач за сборную Бельгии.
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