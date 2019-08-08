Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим

В двух километрах от российской авиабазы Хмеймим разорвались четыре снаряда, выпущенные боевиками. Реактивные снаряды разорвались северо-восточнее аэродрома. При ракетном обстреле российской авиабазы Хмеймим боевиками погибли два мирных жителя. Еще четыре человека получили ранения. Ракеты были запущены из района поселка Кбана в горной Латакии.

Разрушений и пострадавших на российской авиабазе нет, подчеркнули в Минобороны России. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме, констатирует РИА Новости.

Боевики выпустили по Хмеймиму три реактивных снаряда 5 августа. Также атаки с воздуха ПВО авиабазы Хмеймим отражали 17 и 21 июля. Кроме того, боевики предприняли пять попыток обстрела российской военной авиабазы в Сирии в мае и двенадцать – в апреле.

7 августа боевики предприняли три попытки наступления на позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Это единственная провинция Сирии, которая находится под контролем боевиков.