"Спартак" определился со стартовым составом на матч Лиги Европы с "Туном"

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде сыграет со швейцарским "Туном". Тренерский штаб "красно-белых" во главе с Олегом Кононовым определился со стартовым составом на предстоящее противостояние.

"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ананидзе, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.

Запасные: Ребров, Шюррле, Игнатов, Мельгарехо, Кутепов, Умяров, Ташаев.

"Тун": Февр, Хавенаар, Родригес, Гларнер, Йосс, Хефти, Штилльхарт, Джельми, Кастроман, Мунси, Рапп.

🔴⚪️ Состав красно-белых на первый матч Лиги Европы в новом сезоне!#ТунСпартак pic.twitter.com/bVOq8fIVGs — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 8, 2019

Напомним, матч "Тун" – "Спартак" состоится в четверг, восьмого августа и начнется в 20:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 15 августа.