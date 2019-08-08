Три человека погибли при столкновении бетоновоза и легковушки

Бетоновоз и легкой автомобиль столкнулись в Саратове, три человека погибли.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в областном управлении ГИБДД.

Сообщается, что трагедия произошла в районе Песчано-Уметского тракта вблизи Саратова в 19​​​ часов 30 минут по местному времени (18.30 по московскому).