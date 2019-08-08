Ястремская за 58 минут проиграла Кенин в третьем круге турнира в Торонто

Украинская теннисистка, 33-я ракетка мира Даяна Ястремская в третьем круге турнира в канадском Торонто в двух сетах за 58 минут проиграла представительнице США Софии Кенин со счетом 2:6, 2:6.

Ястремская трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок, а у Кенин, занимающей 29-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейка из четырех.

Таким образом, американка вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять победительница встречи Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – Элина Свитолина (Украина, 7).