"Арсенал" заплатил 27 млн евро за переход защитника "Селтика"

Левый защитник "Селтика" Киран Тирни продолжит карьеру в английской премьер-лиге, 22-летний игрок обороны подписал долгосрочный контракт с "Арсеналом". В стане лондонской команды шотландец будет выступать под третьим номером.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, команда из города Глазго выручила на продаже футболиста не менее 27 миллионов евро.

Scottish international Kieran Tierney has joined us from @CelticFC on a long-term deal!



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #TimeForTierney