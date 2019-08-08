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Задержание Атамбаева 2 минуты назад

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8 августа 201920:19 Михаил Федотов

Пригороды Бишкека горят: сторонники Атамбаева столкнулись с полицией

Пригороды Бишкека горят: сторонники Атамбаева столкнулись с полицией

В пригороде Бишкека идут столкновения между силовиками и сторонниками Алмазбека Атамбаева. В окрестностях дома экс-президента собралось около тысячи человек. Сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ и шумовые гранаты. Число пострадавших за два дня приближается к сотне. Противостояние продолжается, несмотря на то, что несколько часов назад Атамбаев сдался властям. Его уже доставили в главное следственное управление МВД для допроса.

Видеокадры из дома экс-президента Киргизии. Переговоры с Алмазбеком Атамбаевым ведет заместитель главы МВД. Через металлическую решетку Курсан Асанов уговаривает бывшего главу республики сдаться.

"Передавайте оружие. Алмазбек Шаршенович сядет в машину с телохранителем. Никто никого не тронет, если вы сдадите оружие", — обещает Асанов.

На второй день массовых беспорядков в Бишкеке силовики вновь взяли в осаду резиденцию экс-президента в населенном пункте Кой-Таш. Ворота пришлось выламывать. После длительных переговоров Алмазбек Атамбаев был вынужден сдаться. Предположительно, на машине его вывезли с территории в сторону столицы через Кант.

Задержанию бывшего главы республики предшествовали новые стычки его сторонников и спецназа.

Журналистам удалось пройти за оцепление спецназа. Это территория резиденции. Судя по видео, здесь были очень ожесточенные столкновения. Остов сгоревшей машины до сих пор продолжает дымиться.

27 июля парламент Киргизии снял с экс-президента неприкосновенность. Атамбаева обвиняют в коррупции при строительстве ТЭЦ Бишкека, незаконных поставках угля на электроцентраль, покровительстве криминальным авторитетам и захвате земельных участков. Все обвинения бывший лидер Киргизии отрицает. Президент действующий на Совете безопасности 8 августа дал оценку происходящим событиям. А на внеочередном заседании парламента заявил, что статус Атамбаева в уголовном деле изменен.

"Если раньше он был подозреваемым, то после всего произошедшего он теперь обвиняемый", — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Тем временем массовые беспорядки на подступах к резиденции в Кой-Таш не прекращаются. В полицейских, которые перекрыли все подступы к дому Атамбаева, летят камни. Спецназ отвечает резиновыми пулями и слезоточивым газом.}

Журналисты телеканала "Россия" тоже попали в облако слезоточивого газа. Невозможно дышать, режет глаза.

Но даже после задержания экс-президента, расходиться его сторонники не собираются.

Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовные дела о вооруженном сопротивлении представителям власти и массовых беспорядках. Известно, что в результате столкновений погиб один полицейский. Еще несколько десятков спецназовцев находятся в больницах. Есть пострадавшие и среди протестующих.

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