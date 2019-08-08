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8 августа 201921:26 Салима Зариф

На всех детей рук не хватило. Из петербургского роддома выписали четверню

На всех детей рук не хватило. Из петербургского роддома выписали четверню

Как вынести из роддома четверню? Эту непростую логистическую задачу сегодня решала Оксана Морозова. А учитывая, что у многодетной мамы сегодня день рождения, и руки заняты цветами и подарками, пришлось рассчитывать на помощь близких и друзей. Четверня появилась на свет еще 23 июля, но все это время родившиеся крошечными Богдан, Роман, Алексей и Диана находились под наблюдением неонатологов, чтобы набрать вес.

Единственную девочку вручают отцу. На всех новорожденных рук родных не хватает: один голубой сверток подхватывает сотрудница городской администрации. Да и букетов столько, что маме одной не унести. Оксану Морозову с детьми выписывают в день ее рождения, и оказаться наконец дома — самый лучший подарок для нее.

Богдан, Роман, Алексей и Диана домой едут на скорой, но не по медицинским показателям. Дети чувствуют себя хорошо, вес каждого перевалил уже за 2 килограмма. Просто в легковую машину четверня с родителями не помещается.

Это история невероятного везения и внезапного счастья в квадрате. Морозовы уже было отчаялись завести детей, все попытки были бесплодными, и решили жить для себя. И вот вдруг узнали о беременности. Врачи педиатрического университета помогли четверне появиться на свет. В истории перинатального центра это впервые.

"На 130 тысяч родов это случается один раз. Наши акушеры, на мой взгляд, вели не только хорошее наблюдение, но и ювелирно провели операцию кесарево сечение", — говорит ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов.

Четыре кроватки съедают почти все пространство однокомнатной квартиры. Малышей укладывают в одну. Пока они все свободно помещаются. Мальчишки мирно спят, и только Диану носят на руках. Она беспокоится в ожидании кормления. На подоконнике громоздятся пачки подгузников, на диване — люльки от колясок.

Из окна квартиры Морозовых виден дом, где по распоряжению Александра Беглова им выделили новую просторную квартиру.

Здесь места хватит всем: 78 метров, три спальни, просторная кухня, две лоджии, детская площадка во дворе. Новый дом в зеленом районе.

Переезд через месяц. С этим тоже поможет город, как уже помог с колясками и кроватками. Обещают еще и закрепить за Морозовыми социальную няню, предоставить социальное такси. Их было двое, а стало шестеро. И чудеса в жизни этой семьи только начинаются.

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