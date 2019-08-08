Автобусные туры без выходных: названа причина смертельной аварии на Волчьих Воротах
Причиной смертельного столкновения экскурсионного автобуса и кроссовера в Краснодарском крае, стало несоблюдение безопасной дистанции. Несколько часов назад не уступивший дорогу легковой машине водитель турфирмы был задержан. По сообщениям властей, перед рейсом он успешно прошел медосмотр, а за 5 лет работы не попадал в ДТП. В эти минуты в больнице Новороссийска остаются 40 пострадавших пассажиров, четыре человека переведены на лечение в Краснодар.
Сложно поверить, что все, кто был в автобусе, больше 40 человек, хоть и получили травмы, но выжили в искореженном салоне.
- Женщины, дети кричали. Была паника.
В автомобиле Volkswagen Touareg было пятеро. Семья с двумя детьми из Челябинска и еще одна женщина. По последним данным, дети и подруга семьи погибли, родители выжили. Они госпитализированы на вертолете в больницу в тяжелом состоянии.
Самых сложных четверых пациентов вертолетом санавиации отправили в Краснодар. Пятого тяжелого — ребенка — решили перевозить только после того, как риск причинить ему вред перелетом снизился.
"Мы за ребеночком, — поясняет анестезиолог-реаниматолог детской санавиации Алексей Завальский. — Оценивать будем тяжесть состояния. Соответственно, его транспортировку и возможность, как он выдержит эту транспортировку".
Авария произошла на трассе Новороссийск-Керчь в районе поселка Верхнебаканский. На сложном участке с затяжным поворотом к тому же в темное время суток, автобус и внедорожник, оба полные пассажиров, перевернулись и покатились с обрыва.
"Я находился в центре автобуса вместе с девушкой. Автобус начал снижать быстро скорость, качнуло, удар, унесло в обрыв", — кратко поясняет пострадавший в аварии Анатолий Журавлев.
При этом уже очевидно, что дорога была сухой, а дорожное движение — спокойным.
Транспортные снесли деревья, упали на опорную стену, автобус на крышу. Его уже поставили на колеса. Видно, какие повреждения получил автобус.
41-летний водитель автобуса задержан следователями. По предварительным данным, именно его действия могли привести к аварии.
"По версии следствия, в связи с несоблюдением 41-летним водителем экскурсионного автобуса, принадлежавшего санаторию "Эллада", дистанции, произошло ДТП с автомобилем Volkswagen Touareg. Кроме того, сегодня в лечебно-профилактическом санатории "Эллада" следователями СКР по краю изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе связанные с предоставлением услуг по перевозке граждан на экскурсионном автобусе", — отмечает старший помощник руководителя Следственного комитета по Краснодарскому краю Элла Тюкова.
Первых туристов обещают выписать в ближайшее время. А следователи продолжат работу.
По резкому спуску внедорожник и автобус на скорости вынесло с трассы в кювет. Их уже увезли с места ЧП. Предстоит выяснить, а были ли они исправны.
***
Автопарк санатория "Эллада" находится прямо на его территории. Именно отсюда выехал и сюда должен был вернуться разбившийся автобус. Сейчас здесь стоят подобные машины с логотипами санатория и табличкой "Занято" на лобовом стекле. Автобусы ждут новых экскурсантов.
Машина полиции заехала на автобазу санатория утром 8 августа. Судя по всему, это только начало следственных действий. Пробуем выяснить, проверяли ли техническое состояние автобуса перед выездом, хорошо ли себя чувствовал водитель?
"Ноу комментс, — кричат съемочной группе охранники автопарка. – Уходите!"
Директор здравницы целый день провел в кабинете следователя. На рабочем месте так и не появился. Известно, что санаторий только предоставил турфирме автобус с водителем в аренду. Список пассажиров, как это часто бывает на юге России, формировался несколько дней в киосках. Такие уличные стойки турфирм в Анапе на каждом шагу.
"Шли по пляжу, увидели рекламу, купили билеты на водопады. Весь автобус также сам покупал билеты. Все эти киоски неофициальные. Много таких киосков", — рассказывает пострадавший в ДТП Виктор.
Эта была экскурсия на водопады. Одна из самых продолжительных, с возвращением — затемно.
- Это же ночь уже! А как едут ночью?
- Нормально едут. Дети спят. Взрослые сидят. У нас вечернее шоу. Они в основном заканчиваются в половине одиннадцатого.
- Но ехать-то в темноте получается...
- Нормально люди едут. Здесь же не два, не три часа, а каких-то 40 минут-час езды.
- Ночью опасно же ездить?
- Как вы думаете, так и поступайте. Я уговаривать ни на что не буду, — поясняют при покупке билета на экскурсию.
Место, где произошло столкновение, это Y-образный перекресток. И он, рассказывает нам водитель такси, хорошо известен каждому, кто хоть раз проезжал по трассе Анапа — Новороссийск.
"У нас это место Волчьи Ворота называют. Идет поворот налево, там если не пропустил, это уже все, это авария", — подчеркивает водитель такси Апрес Саркисов.
Менеджер турфирмы Людмила объясняет: сезон отпусков для одних — это сезон заработка для других.
"Большая переутомляемость у водителей, с одной поездки едут на следующую. Надо контролировать все-таки водителей именно этих автобусов экскурсионных. Раньше я работала на таком предприятии, где дышали в стаканчик, брали кровь. Сейчас все это не делается", — поясняет менеджер турфирмы Людмила Соловей.
8 августа в санатории "Эллада" следователи изъяли все документы, связанные с предоставлением услуг по перевозке граждан на экскурсионном автобусе.
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