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Выборы в Мосгордуму 1 час назад
Беспорядки в Москве. Кто стоит за спиной так называемой оппозиции
Западные государства пытаются влиять на российские выборы в своих интересах. Это системная работа, в которой задействованы госорганы, СМИ и некоммерческие организации. В ход идут передергивание фактов, прямая агитация и давление. Об этом сегодня говорили в Совете Федерации, где состоялось заседание временной комиссии по защите госсуверенитета. Следственный комитет уже выясняет, кто именно и на каких условиях выделяет несистемной оппозиции миллиарды.
После того, как Сергея Фомина, одного из главных фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, объявили в розыск, он решил добровольно сдаться полиции. Говорит, что ни в чем не виноват.
На этих кадрах Фомин координирует действия толпы во время беспорядков 27 июля. И здесь он с мегафоном, и здесь, и вот тут снова он заводит толпу. Чтобы скрыться, Фомин использовал чужого ребенка в качестве живого щита. А в полицию пришел с мамой. Меру пресечения Фомину суд выберет завтра.
Закрывают лица, стараясь не попасть в объективы камер. Это сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, в котором, как предполагает следствие, "отмывались" огромные деньги. Идут первые обыски, арестованы банковские счета.
Судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации. Движение денежных средств по всем счетам заблокировано.
Только за последние 3 года Фонд борьбы с коррупцией, как заявляют в СК, незаконно получил из неизвестных источников больше миллиарда рублей. Появляются и новые доказательства того, что действия организаторов беспорядков активно поддерживали из-за рубежа. Один из спонсоров — Еврокомиссия.
"Сумма гранта, я напомню, это 27 июля, составляет 645 тысяч евро либо 48 миллионов рублей. Кстати, представителей некоммерческой организации мы наблюдали в активнейшей фазе в рамках беспорядков в Москве", — утверждает член временной комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Людмила Бокова.
"Финансирование продолжается: и наличность, и электронные кошельки, и криптовалюта. Сегодня у нас появились факты относительно того, что привлекаются официальные коммерческие лоббистские структуры, в том числе Соединенных Штатов Америки. Мы знаем совершенно конкретно их попытки воздействовать, например, на некоторых членов СПЧ, мы знаем их попытки воздействовать на людей, которые работают в высших учебных заведениях", — говорит председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
Кибератаки, финансирование, прямая агитация — все эти факты иностранного вмешательства в российские выборы уже рассматривает специальная комиссия Совета Федерации. В ее составе представители Генпрокуратуры, Центризбиркома, Общественной палаты и МИД.
"Комментарии по поводу непропорциональности или пропорциональности применения силы — это образцовая демагогия и привычное для запада лицемерное применение двойных стандартов. Когда дело касается России, в ход идет весь арсенал информационной войны: от фейков до открытой агитации", — заявил начальник отдела информационных проблем МИД РФ Илья Тимохов.
"Эти структуры проводят антироссийские информационно-пропагандистские кампании, занимаются дискредитацией руководства страны и проводимой им политики, формированием общественного мнения о необходимости смены власти в России", — рассказывает начальник правового управления Генеральной прокуратуры РФ Артур Завалунов.
На следующее заседание комиссии Совфеда вызовут американских и европейских дипломатов. А временного поверенного в делах ФРГ в России вызывали в МИД уже сегодня. Ему указали на недопустимость действий немецкой телекомпании Deutsche Welle, которая открыто призывала москвичей принять участие в несанкционированных акциях.
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