Футболисты "Баварии" забили 23 безответных мяча в товарищеском матче

В рамках товарищеского матча мюнхенская "Бавария" разгромила команду "Роттах Эгерн". Подопечные хорватского специалиста Нико Ковача отправили в ворота соперника 23 безответных мяча.

У победителей встречи покер оформил Корентен Толиссо, по три мяча забили Роберт Левандовски, Леон Горецка и Томас Мюллер, дубли на свой счет записали Сарприт Сингх, Ренату Саншеш и Кваси Окьери Вридт, по разу отличились Леон Даяку, Александер Нолленбергер, Серж Гнабри и еще один мяч футболисты проигравшей команды забили в свои ворота.