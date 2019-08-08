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8 августа 201921:54

"Сметливый" взял под контроль американский эсминец в Черном море

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Российский сторожевой корабль "Сметливый" сопровождает эсминец ВМС США USS Porter, который зашел в Черное море. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной России, пишет агентство ТАСС.

Как уточняют ВМС Соединенных Штатов, это уже шестой заход американских военных кораблей в Черное море с начала 2019 года. Задача USS Porter, как и всех его предшественников, —  укрепить стабильность в регионе и продемонстрировать поддержку союзникам США.

Напомним, этот американский эсминец относится к классу Arleigh Burke. Подобные корабли вооружены 96 универсальными пусковыми установками, в которых могут размещаться крылатые ракеты Tomahawk, противоракеты SM-2, противолодочные ракеты ASROC. Количество тех или иных боеприпасов зависит от миссии. Помимо этого, эсминцы несут торпедные аппараты, артиллерийскую установку и два многоцелевых вертолета. Всем этим арсеналом управляет боевая информационная система Aegis.

USS Porter знаменит, прежде всего, тем, что в 2012 году он столкнулся с танкером Otowasan в Персидском заливе. Кроме того, в 2017 году этот боевой корабль обстреливал ракетами Tomahawk сирийскую авиабазу Эш-Шайрат.

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