Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена
Федеральный апелляционный суд в США отклонил попытку Facebook оспорить подачу коллективного иска к компании на миллиарды долларов относительно незаконного сбора и хранения биометрических данных пользователей без их согласия.
Как передает РИА Новости, об этом решении суда международную общественность проинформировало агентство Reuters.
Отмечается, что данный вердикт ставит Facebook перед угрозой выплаты миллиардов долларов в пользу жителей штата Иллинойс, которые подали иск к компании в 2015 году. Истцы обвинили владельцев крупнейшей в мире социальной сети в нарушении закона из-за использования компанией технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных.
В июле 2019 Федеральная торговая комиссия США обязала Facebook заплатить 5 миллионов долларов штрафа за нарушение конфиденциальности персональных данных пользователей.
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