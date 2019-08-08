Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монреале, где сыграет с Тимом

Девятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге турнира в канадском Монреале в двух сетах за один час десять минут обыграл представителя Чили Кристиана Гарина со счетом 6:3, 6:3.

Россиянин семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести, а у Гарина, занимающего 36-е место в рейтинге ATP, два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк.

Таким образом, Медведев вышел в четвертьфинал турнира, где ему будет противостоять австриец Доминик Тим (4), обыгравший в 1/8 финала хорвата Марина Чилича (16) – 7:6 (9:7), 6:4.