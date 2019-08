Давид Луис перешел в "Арсенал", где будет играть под номером Аршавина

Бразильский защитник "Челси" Давид Луис продолжит карьеру в "Арсенале", 32-летний игрок обороны подписал контракт с "канонирами", рассчитанный на два сезона – до лета 2021 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "синие" выручили на продаже футболиста 8,7 миллионов евро, при этом стоимость бразильца оценивается в 20 миллионов евро.

В новом для себя клубе Луис будет выступать под 23-м номером, под которым ранее играл российской форвард Андрей Аршавин. Стоит отметить, что Давид ранее уже играл под руководством нынешнего тренера "Арсенала" Унаи Эмери в "Пари Сен-Жермен".

Луис в минувшем сезоне в составе "Челси" принял участие в 50 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи. Также на его счету 56 матчей и три гола за сборную Бразилии.

