Давид Луис перешел в "Арсенал", где будет играть под номером Аршавина
Бразильский защитник "Челси" Давид Луис продолжит карьеру в "Арсенале", 32-летний игрок обороны подписал контракт с "канонирами", рассчитанный на два сезона – до лета 2021 года.
Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "синие" выручили на продаже футболиста 8,7 миллионов евро, при этом стоимость бразильца оценивается в 20 миллионов евро.
В новом для себя клубе Луис будет выступать под 23-м номером, под которым ранее играл российской форвард Андрей Аршавин. Стоит отметить, что Давид ранее уже играл под руководством нынешнего тренера "Арсенала" Унаи Эмери в "Пари Сен-Жермен".
Луис в минувшем сезоне в составе "Челси" принял участие в 50 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи. Также на его счету 56 матчей и три гола за сборную Бразилии.
Welcome to The Arsenal, @DavidLuiz_4 😄— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019
🇧🇷 #BemvindoDavid
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии
- На территории в/ч в Северодвинске произошел взрыв
- Жительница Химок родила третью двойню
- ДТП под Новороссийском: трое погибших, более 40 пострадавших
- ФАС возбудила дело против Apple по жалобе "Касперского"
Самое читаемое
-
Названа предварительная причина смерти Аллы Вербер
- Потерявший семью в авиакатастрофе Виталий Калоев впервые показал подросших сына и дочь
- Сын известного актера впал в кому и чудом выжил после прививки
- Молодая пара заживо сгорела во время ночных гонок на спорткаре. Видео
- Названы профессии, связанные с риском возникновения рака
- Две лучшие спортсменки мира yтoнyли в Крыму
Телеканал "Россия"
-
Русская мафия в Америке: секретные материалы "беременной от Киркорова"
- Первое интервью Ирины Понаровской после таинственного исчезновения
- Ирина Безрукова: "Если любишь – отпусти"
- Судьба Валентины Шарыкиной. Заноза любви пани Зоси
Вести.Экономика
-
ЦБ Китая ослабил юань к доллару до минимума с апреля 2008 года
- США введут санкции против крупнейшей нефтяной компании Китая
- Обвал на рынке нефти: Саудовская Аравия в панике ищет способы остановить падение
- Топ-7 провальных слияний и поглощений компаний
- Почему Трамп проигрывает торговую войну
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Едет или нет? Экспресс-тест УАЗ "Патриот" с автоматом (+видео и цены)
- АвтоВАЗ раскрыл секреты вариатора для Lada Vesta и Xray Cross
- На едущих к морю отпускников ведется охота. Приставы отбирают автомобили!
- В Россию едет новый Hyundai Sonata: что будет под капотом?
- 10 очень крутых автокемперов, которые мотивируют на путешествия
Недвижимость
-
Точка зрения: может ли дача быть модной?
- Для российских риелторов разработали стандарт
- Шестилетняя звезда YouTube купила пятиэтажку
- 102-летнюю бабушку втянули в судебную тяжбу
- Москвичей атакуют тропические клопы
- Жилье вгоняет британцев в депрессию
Вести.Медицина
-
Инструкция: как не пропустить рак?
- 5 причин храпа, о которых вы могли не знать
- Мясо и яйца защитят мужчин от деменции
- Из-за глобального потепления рыба становится все более ядовитой
- Ученые заглянули в мозг эрудитов
Вести в 20.00
-
После нескольких штурмов Атамбаев задержан
- Названа причина смертельной аварии на Волчьих Воротах
- Россиянам разрешат не ходить на работу
- Можно ли заставить такси изменить правила
- Сутки наедине с медведем: подробности поиска пропавшей пенсионерки
Вести-Москва
-
УК оставила жителей новостроек без горячей воды
- В Москву съехались таксисты со всего мира
- Врачи провели уникальную операцию с помощью робота
- Сокровища экс-министра Кузнецова передали в музей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
Москву накроет экстремально низкое атмосферное давление
- Стало известно имя предполагаемого убийцы Михаила Круга
- Аборты с доставкой на дом. Как в России устроен криминальный аптечный бизнес
- Четыре квартиры нашли у Елизаветы II в российской столице
- На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве. Видео