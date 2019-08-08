Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
8 августа 201922:55

Водитель не справился с управлением, в итоге трое погибли

Автокатастрофа в Бузулукском районе Оренбургской области вечером 8 августа унесла жизни трех человек, еще один пострадал.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в региональном управлении МВД.

Сообщается, что трагедия на федеральной трассе М5 "Урал" произошла после того, как водитель автомобиля "Cherry" не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. В итоге водитель и двое его пассажиров погибли на месте, четвертый пострадавший – ребенок – был доставлен в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Сейчас

21:53

Дубль Бакаева помог "Спартаку" обыграть "Тун" в Лиге Европы

20:57

Дмитрий Медведев прилетел в Киргизию

18:41

Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим

18:14

Сторонники Атамбаева идут на Бишкек

18:08

МИД РФ предупредил Deutsche Welle о недопустимости призывов к москвичам участвовать в акциях

17:44

СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме

17:26

Алмазбек Атамбаев доставлен в ГКНБ Киргизии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Автобусные туры без выходных: названа причина смертельной аварии на Волчьих Воротах

Автобусные туры без выходных: названа причина смертельной аварии на Волчьих Воротах

2 часа назад
Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии

Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии

2 часа назад
Беспорядки в Москве. Кто стоит за спиной так называемой оппозиции

Беспорядки в Москве. Кто стоит за спиной так называемой оппозиции

1 час назад
Дональда Трампа опечалило укрепление доллара

Дональда Трампа опечалило укрепление доллара

3 часа назад
Дубль Бакаева помог "Спартаку" обыграть "Тун" в Лиге Европы

Дубль Бакаева помог "Спартаку" обыграть "Тун" в Лиге Европы

1 час назад
"Ашан" - Алибасову: "Крот" - качественное средство для чистки труб

"Ашан" - Алибасову: "Крот" - качественное средство для чистки труб

6 часов назад
Давид Луис перешел в "Арсенал", где будет играть под номером Аршавина

Давид Луис перешел в "Арсенал", где будет играть под номером Аршавина

34 минуты назад
На всех детей рук не хватило. Из петербургского роддома выписали четверню

На всех детей рук не хватило. Из петербургского роддома выписали четверню

1 час назад
Пригороды Бишкека горят: сторонники Атамбаева столкнулись с полицией

Пригороды Бишкека горят: сторонники Атамбаева столкнулись с полицией

3 часа назад
Российские каналы передали сообщение о надвигающейся непогоде в Москве

Российские каналы передали сообщение о надвигающейся непогоде в Москве

59 минут назад
Сутки наедине с медведем: подробности поиска пропавшей пенсионерки

Сутки наедине с медведем: подробности поиска пропавшей пенсионерки

7 часов назад
Три человека погибли при столкновении бетоновоза и легковушки

Три человека погибли при столкновении бетоновоза и легковушки

3 часа назад
"Нелицеприятная ситуация": ФСИН подозревает, что в "Крестах-2" есть "камеры перевоспитания"

"Нелицеприятная ситуация": ФСИН подозревает, что в "Крестах-2" есть "камеры перевоспитания"

11 часов назад
Дорогой хлеб: Минсельхоз и пекари опровергли данные Росстата

Дорогой хлеб: Минсельхоз и пекари опровергли данные Росстата

8 часов назад
Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

05.08.2019 08:50
"Сметливый" взял под контроль американский эсминец в Черном море

"Сметливый" взял под контроль американский эсминец в Черном море

1 час назад
МИД РФ: за срывом переговоров в Венесуэле стоят США

МИД РФ: за срывом переговоров в Венесуэле стоят США

2 часа назад
Кличко: новая власть поливает меня грязью и подкупает депутатов

Кличко: новая власть поливает меня грязью и подкупает депутатов

3 часа назад
Уязвимость позволяет манипулировать чатами WhatsApp

Уязвимость позволяет манипулировать чатами WhatsApp

3 часа назад
Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим

Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим

4 часа назад
В центре Москвы впервые включили 5G

В центре Москвы впервые включили 5G

5 часов назад
СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме

СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме

5 часов назад
Составлен список автомобилей, которые можно угнать за считаные секунды

Составлен список автомобилей, которые можно угнать за считаные секунды

6 часов назад
Экипаж круизного лайнера помахал опоздавшим пассажирам искусственной рукой

Экипаж круизного лайнера помахал опоздавшим пассажирам искусственной рукой

6 часов назад
Российская сборная завоевала четыре золота на Международной олимпиаде по информатике

Российская сборная завоевала четыре золота на Международной олимпиаде по информатике

6 часов назад
Оптимисты спят дольше и лучше пессимистов

Оптимисты спят дольше и лучше пессимистов

6 часов назад
В Россию приплыл предвестник цунами - сельдяной король

В Россию приплыл предвестник цунами - сельдяной король

7 часов назад
Из-за рекламы о бесплатной кастрации неверных мужей на зоозащитников завели дело

Из-за рекламы о бесплатной кастрации неверных мужей на зоозащитников завели дело

7 часов назад
Музей "Новый Иерусалим" получит коллекцию бывшей жены экс-министра финансов Подмосковья

Музей "Новый Иерусалим" получит коллекцию бывшей жены экс-министра финансов Подмосковья

7 часов назад
"Аэрофлот" улучшил позиции в топ-25 крупнейших авиакомпаний мира по версии американского Air Transport World

"Аэрофлот" улучшил позиции в топ-25 крупнейших авиакомпаний мира по версии американского Air Transport World

8 часов назад
Власти Северодвинска: сразу после взрыва на полигоне радиационный фон повысился

Власти Северодвинска: сразу после взрыва на полигоне радиационный фон повысился

8 часов назад
Без паники: стало известно, сколько длился последний "переворот" магнитного поля Земли

Без паники: стало известно, сколько длился последний "переворот" магнитного поля Земли

8 часов назад
"Станция какая, сержант?": пьяный пассажир превратил свое задержание в шоу

"Станция какая, сержант?": пьяный пассажир превратил свое задержание в шоу

8 часов назад
Деньги заморожены: СКР подтвердил блокировку более 100 счетов структур Навального

Деньги заморожены: СКР подтвердил блокировку более 100 счетов структур Навального

8 часов назад
Российское вино предлагают приравнять к сельхозпродуктам

Российское вино предлагают приравнять к сельхозпродуктам

8 часов назад
Лайнер S7 сбил пять фонарей при взлете в Домодедове

Лайнер S7 сбил пять фонарей при взлете в Домодедове

9 часов назад
Украина хочет легализовать азартные игры

Украина хочет легализовать азартные игры

9 часов назад
Табак, кофе или алкоголь? Выявлены самые вредные для ночного сна вещества

Табак, кофе или алкоголь? Выявлены самые вредные для ночного сна вещества

9 часов назад
Майк Тайсон: сдавал допинг-тесты с помощью мочи жены и детей

Майк Тайсон: сдавал допинг-тесты с помощью мочи жены и детей

9 часов назад
Почему в Китае не любят Мулан

Почему в Китае не любят Мулан

10 часов назад
Эволюция покемона удивила фанатов группы Kiss

Эволюция покемона удивила фанатов группы Kiss

10 часов назад
Названы самые ожидаемые хорроры до 2021 года

Названы самые ожидаемые хорроры до 2021 года

10 часов назад
Учительница показала детям фильм ужасов

Учительница показала детям фильм ужасов

10 часов назад
Специальная премия "Прорыв" вручена за теорию супергравитации

Специальная премия "Прорыв" вручена за теорию супергравитации

10 часов назад
Умерла вдова "товарища Сухова" и дочь первого Героя СССР

Умерла вдова "товарища Сухова" и дочь первого Героя СССР

11 часов назад
МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами

МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами

11 часов назад
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе "Касперского"

ФАС возбудила дело против Apple по жалобе "Касперского"

11 часов назад
В Трудовой кодекс предлагают включить понятие "удаленная работа"

В Трудовой кодекс предлагают включить понятие "удаленная работа"

12 часов назад
Как научить ребенка есть здоровую пищу: 5 простых способов

Как научить ребенка есть здоровую пищу: 5 простых способов

12 часов назад
Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских

Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских

12 часов назад
Выбросы СО2: топ-10 стран мира

Выбросы СО2: топ-10 стран мира

12 часов назад