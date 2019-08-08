Олег Кононов: сдвиги в игре есть, но много над чем еще предстоит работать

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" со счетом 3:2. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Тренер всегда чем-то недоволен, но главное – мы победили, – заявил Кононов, слова которого приводит ТАСС. – Все решится в Москве, а сейчас нам важно восстановиться перед игрой в Грозном".

Помимо этого, Кононов сообщил, что в команде много проблем, при этом в первую очередь нужно адаптировать новичков команд. "сдвиги в игре есть, и в отборе, и в атаке. Но много над чем еще предстоит работать", – подытожил наставник московской команды.

Напомним, ответная игра состоится в четверг, 15 августа и пройдет на поле "Открытие Арены" в Москве. За выход в групповой этап Лиги Европы победитель пары "Спартак" – "Тун" сыграет с победителем противостояния "Брондбю" – "Брага".