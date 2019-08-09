Собянин: у строителей Москвы приоритетов нет - есть приоритеты москвичей

Концертный зал "Зарядье", стадион "Динамо", павильон "Космос" на ВДНХ вошли в число победителей московского конкурса в области строительства. Награды призерам вручил Сергей Собянин. Мэр Москвы также поздравил строителей с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что по работе отрасли можно судить о развитии городов и регионов.

"Когда меня спрашивают, каковы приоритеты в области строительства Москвы, я всегда отвечаю: у нас и строителей нет своих приоритетов. Есть приоритеты москвичей, и то, что им требуется, мы строим, — приводит слова мэра телеканал "Россия 24". — Мостовики, те, кто строят жилье, метростроевцы! Те объекты, которые нужнее всего, выходят из-под ваших рук в первую очередь".