В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД по Московскому району. Тело было обнаружено в одном из помещений ОВД.

Капитану полиции было 40 лет. По факту его гибели проводится проверка, следователи выясняют обстоятельства ЧП, передает РИА Новости.