На чемпионате Европы по прыжкам в воду россияне взяли золото

На чемпионате Европы по прыжкам в воду россияне Александр Белевцев и Никита Шлейхер завоевали золотые медали в синхронных прыжках с вышки. Это первое золото России на турнире.

Также в прыжках с трехметрового трамплина серебро завоевала Кристина Ильиных, передает телеканал "Россия 24".