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9 августа 201900:58

Анкара не руководствуется правдой: реакция РФ на заявление Эрдогана по Крыму

Николай Галкин/ТАСС

В России отреагировали на заявление президента Турции по Крыму. Ранее сообщалось, что Эрдоган на встрече с Зеленским сообщил, что Турция не признает Крым российским и считает приоритетом защиту прав крымских татар.

Сенатор Сергей Цеков отметил, что такая позиция турецкого лидера свидетельствует: Анкара не руководствуется правдой и реалиями, а полуостров будет жить без признания Турции. "Главное, что Россия нас признает своей составной частью", — подчеркнул сенатор. Он отметил, что мнение Москвы для крымчан приоритетно, а мнение других стран – "это постольку-поскольку". Москве и Анкаре, имеющим сходные проблемы по многим вопросам, остается найти понимание в вопросе Крыма, подчеркнул Цеков.

Сенатор Ольга Ковитиди считает, что Анкара должна выстроить новую модель отношений с Крымом. Но это займет какое-то время, передает РИА Новости.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отметила, что не удивлена "заезженной" позицией Эрдогана. Принимать самостоятельные, ответственные решения может только "смелый, сильный и независимый лидер", считает она. Депутат добавила, что таких лидеров в мире, в современных условиях глобализации, очень мало.

Депутат крымского парламента Владислав Ганжара считает, что Эрдоган, делая подобные заявления, заигрывает с Украиной. Турецкое государство не впервые проявляет политику двойных стандартов, считает законодатель. При этом Анкара де-факто понимает, что Крым – это часть России, уверен Ганжара.

Эйваз Умеров — глава крымской национально-культурной автономии крымских татар – отметил, что слова Эрдогана противоречат партнерским отношениям России и Турции. Кроме того, турецкий лидер  игнорирует демократическое волеизъявление крымчан. Прежде, чем делать заявления по крымским татарам, ему следовало бы поинтересоваться их настроениями, отметил Умеров. Он также подчеркнул, что Анкара должна вести диалог не с изгоями, сбежавшими с полуострова, а с представителями татар из Крыма.

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