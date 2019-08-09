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9 августа 201901:55

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал свой пранк с "побегом" из России

youtube.com

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал видео, которое было опубликовано на его YouTube-канале, назвав его "троллингом".

В последнем ролике, размещенном на видеохостинге, Лебедев сообщил, что уехал из России и не планирует возвращаться, так как крайне обеспокоен ситуацией в стране.

Как объяснил дизайнер, опубликованное видео было нацелено "на школьников", а его содержание – "бессмысленный либеральный бред". Лебедев объяснил, что уехал на 10 дней в Европу, а потом вернется обратно, пояснив, что делает так примерно раз в месяц в течение последних 20 лет. Также Лебедев сожалеет, что СМИ не оставили без внимания его заявление о "побеге" из России.

Артемий Лебедев является основателем Студии Артемия Лебедева, возникшей в 1995 году, напоминает РИА Новости. Компания известна созданием сайтов, разработкой дизайнов логотипов, интерьеров, выставочных стендов и арт-объектов.

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