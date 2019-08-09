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9 августа 201903:28

Москвичам рекомендуют быть осторожными в связи с непогодой

Москвичам рекомендуют быть осторожными в связи с непогодой

Гидрометцентр обращается к москвичам и гостям столицы с призывом обратить внимание на предупреждения о непогоде, вышедшие ранее, в связи с тем, что ожидаются штормовой ветер и гроза.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве объявлен оранжевый уровень опасности.

В столице дождь начался еще вечером, передает телеканал "Россия 24". По прогнозам синоптиков, осадки будут весьма интенсивные, ожидается выпадение половины месячной нормы осадков. Также к утру будет усиливаться ветер до 20-25 метров в секунду. Как объясняют специалисты Гидрометцентра, такой ветер может вырывать с корнем молодые деревья. Поэтому предупреждение, выпущенное властями, следует воспринимать вполне серьезно.

Вечером 8 августа с целью предупредить жителей Москвы о непогоде была прервана работа нескольких федеральных телеканалов. В частности, речь идет о Первом Канале, ТВЦ, НТВ, Матч ТВ, а также телеканалах "Россия 1", ОРТ и "Культура". Трансляцию телепередач прервали текстовой заставкой с предупреждением.

По указанию МЧС оповещение с предупреждением о надвигающемся сильном ветре и рекомендуемых мерах предосторожности в отдельных регионах европейской части Росси было выведено в эфир. Но при завершении работы системы сработал модуль безопасности оповещения в чрезвычайных ситуациях, блокирующий часть функций передающего оборудования. В связи с этим трансляция некоторых телеканалов не возобновилась в автоматическом режиме, сообщает РИА Новости. В настоящее время все телеканалы работают в штатном режиме.

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы, попросив их быть предельно острожными. Как отметил мэр в Twitter, горожане уже привыкли к ливням, грозе и ветру, а также к сообщениям о непогоде. Но с вечера четверга, 8 августа, до вечера пятницы, 9 августа, в Москве действует чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение. Ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

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