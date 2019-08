Нацразведку США возглавит руководитель Центра по борьбе с терроризмом

Президент США Дональд Трамп назвал имя нового исполняющего обязанности главы Национальной разведки США. Это Джозеф Магуайр, который в настоящее время руководит Центром по борьбе с терроризмом.

Трамп уточнил, что Магуайр вступит в должность 15 августа. Он сменит на посту Дэна Коутса, который уходит на пенсию.

I am pleased to inform you that the Honorable Joseph Maguire, current Director of the National Counterterrorism Center, will be named Acting Director of National Intelligence, effective August 15th. Admiral Maguire has a long and distinguished....