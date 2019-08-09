С начала года инфляция в Венесуэле достигла 1,6 тысячи процентов

В Венесуэле инфляция в июле составила 33,8 процента, а с начала текущего года – почти 1,6 тысячи процентов. Об этом сообщает постоянный комитет Национальной ассамблеи Венесуэлы по вопросам финансов и экономического развития, находящийся под контролем политических оппонентов правительства.

Как уточняется, в годовом выражении цены в июле выросли на 264 тысячи процентов. Это ниже, чем в предыдущие месяцы, передает ТАСС. Член комитета Альфонсо Маркина прокомментировал полученные данные, отметив сохранение гиперинфляции и объяснив снижение показателей падением спроса на товары и услуги на 35 процентов в течение года.

В последние годы Венесуэла переживает сильнейший социально-экономический кризис, который сопровождается девальвацией национальной валюты. По прогнозам Международного валютного фонда, к концу текущего года инфляция в южноамериканской стране может достичь 10 миллионов процентов.