Украинский депутат высказался о "воюющей России"

Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока – За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в вопросе Крыма. При этом он отмечает, что вопрос признания РФ агрессором "почему-то никогда не поднимался" на уровне Генассамблеи ООН.

Свое заявление избранный депутат сделал, отвечая на вопрос журналиста о войне в Донбассе. Работник СМИ утверждал, что Россия является там воюющей стороной. Волошин сообщил, что он общался с военными и читал отчеты Генштаба, и это привело его к заключению, что никто не может утверждать, что Украина воюет в Донбассе с российской армией, а не со своими собственными гражданами, передает РИА Новости.