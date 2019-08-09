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9 августа 201905:12

"Роскосмос": зарплата космонавтов сопоставима с зарплатой их коллег из NASA

"Роскосмос" рассказал о зарплатах российских космонавтов. Она сопоставима с зарплатой их коллег из NASA (США), JAXA (Япония) и CSA (Канада). Ссылаясь на закон о персональных данных, ведомство не стало называть конкретных цифр. Однако известно, что зарплата космонавтов начисляется в соответствии с "Положением о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации".

В документе сказано, что кандидат в космонавты получает 60,9 тысяч рублей, пишут "Известия". Зарплата космонавта – 63,8 тысяч рублей, инструктора-космонавта – 88,45 тысяч рублей. К этим базовым суммам следует приплюсовать ряд надбавок. Так, надбавка до 25 процентов полагается ежемесячно в случае добросовестного исполнения обязанностей. Также выплачивается "тринадцатая зарплата".

У тех, кто побывал в космосе, оклад составляет 69,6 тысяч рублей. За космические полеты космонавты получают также единовременные премии. Чем больше полетов в космос на счету, тем зарплата выше. Она также зависит от длительности и сложности полета. Кроме того, за один полет полагается ежемесячная надбавка к окладу в размере 55 процентов, за два полета – 75 процентов, за три и более – 120 процентов.

За выслугу лет также начисляются надбавки. За стаж от 2 до 5 лет надбавка составляет 10 процентов, от 5 до 10 лет – 15 процентов, от 10 до 15 лет – 20 процентов, от 20 до 25 лет — 30 процентов, более 25 лет — 40 процентов.

Кроме того, на вознаграждение влияет ученая степень. Кандидаты наук получают 15 процентов надбавки к окладу ежемесячно, доктора наук – 25 процентов.

Средняя зарплата новичка, только что пришедшего в отряд – 110 тысяч рублей. Средняя зарплата космонавта – 170 тысяч рублей. Специалист, дважды или трижды побывавший в космосе, получает около 300 тысяч рублей, рассказал советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин.

В настоящее время в отряде российских космонавтов – 25 человек. Еще восемь человек проходят подготовку. На МКС сегодня находятся два космонавта — Алексей Овчинин и Александр Скворцов.

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