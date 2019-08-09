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9 августа 201905:50

Силы безопасности Египта уничтожили 17 террористов, причастных к взрыву в Каире 4 августа

В Египте силы безопасности ликвидировали 17 террористов, причастных, по мнению правоохранительных органов, к взрыву в Каире 4 августа. Такие данные сообщает министерство внутренних дел страны.

Как уточняется, ликвидированные боевики принадлежали к вооруженному крылу группировки Hasm, которая связана с "Братством мусульман", запрещенным в стране.

4 августа вечером в центре Каира произошел взрыв в результате столкновения нескольких автомобилей, напоминает агентство "Интерфакс". В результате 20 человек погибли, 47 получили ранения различной степени тяжести. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал случившееся терактом.

Расследование показало, что один из участвовавших в ДТП автомобилей был ранее угнан, в нем перевозилась взрывчатка. По данным следствия, в дальнейшем планировалось использовать автомашину для осуществления масштабного теракта.

Представители МВД сообщили, что в процессе операций в Камре и городе Эль-Файюме к югу от столицы силам безопасности удалось найти членов ячейки Hasm и нейтрализовать 17 из них, в том числе брата террориста-смертника.

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